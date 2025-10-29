Terrificante è il nuovo brano del brindisino Iunco a tema Halloween

BRINDISI - È uscito “Terrificante”, il secondo brano inedito del cantautore brindisino Iunco. A qualche giorno dalla festività pagana, il tema è proprio quello di Halloween: il video youtube è visibile a questo link. La canzone esprime il peccato dell'uomo come una nota musicale che varia a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il nuovo capitolo mostra la battaglia totale di God Valley, dove le leggende del passato si fondono in un unico inferno di poteri divini e distruzione. https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-1163-spoiler-completi-potere-terrificante-imu-836480.html?utm_me Vai su Facebook

Nuovo brano e giro di concerti. Riecco Tommaso Paradiso - Si è preso il proprio tempo, ha messo la visibilità tra parentesi e ora annuncia a sorpresa il ritorno. Secondo ilgiornale.it