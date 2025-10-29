Terrificante è il nuovo brano del brindisino Iunco a tema Halloween

Brindisireport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - È uscito “Terrificante”, il secondo brano inedito del cantautore brindisino Iunco. A qualche giorno dalla festività pagana, il tema è proprio quello di Halloween: il video youtube è visibile a questo link. La canzone esprime il peccato dell'uomo come una nota musicale che varia a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

