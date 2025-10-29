Terribile tragedia per Andrea Delogu è morto il fratello di soli 18 anni
Una notizia drammatica ha sconvolto il mondo dello spettacolo e, in particolare, la conduttrice Andrea Delogu. Il suo fratello, Evan Oscar Delogu, appena diciottenne, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Bellaria, in provincia di Rimini. Il giovane, figlio di Walter Delogu, ex autista di Marco Pannella e padre della nota presentatrice, era un grande appassionato di moto. La sua corsa, però, si è interrotta improvvisamente nel pomeriggio di martedì 29 ottobre, lasciando nello sconforto familiari e amici. Andrea Delogu, suo fratello è morto: ecco cosa è successo. Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, Evan si trovava a bordo della sua Benelli 750 e stava percorrendo viale Vittor Pisani, una strada generalmente tranquilla e poco trafficata di Bellaria. 🔗 Leggi su Donnapop.it
