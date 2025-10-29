Terribile scontro tra un’auto ed un furgone | 50enne gravissimo arriva l’elisoccorso L’incidente nella zona di Altri

Dayitalianews.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Martedì 28 ottobre, in località Basciano ad Alatri (Frosinone), un’auto e un furgone si sono scontrati all’intersezione tra via Verona e via Ponte Adriano. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Ferito in codice rosso il conducente dell’auto. A riportare le conseguenze più serie è stato un 50enne di Veroli, conducente dell’auto: soccorso d’urgenza e trasferito prima al nosocomio di Alatri, è stato poi elitrasportato in codice rosso in un ospedale della Capitale per cure specialistiche. Le sue condizioni sono gravi. Altri tre feriti e disagi alla viabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

terribile scontro tra un8217auto ed un furgone 50enne gravissimo arriva l8217elisoccorso l8217incidente nella zona di altri

© Dayitalianews.com - Terribile scontro tra un’auto ed un furgone: 50enne gravissimo, arriva l’elisoccorso. L’incidente nella zona di Altri

Argomenti simili trattati di recente

terribile scontro un8217auto furgoneTerribile incidente sull'Autostrada, auto distrutta sotto un tir e un camion si schianta a sua volta: soccorsi in azione sotto la pioggia - Sono tre i mezzi coinvolti nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Avio. ildolomiti.it scrive

terribile scontro un8217auto furgoneIncidente sulla A22 del Brennero, un morto e un ferito grave nello scontro tra tir, auto e furgone - È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A22 del Brennero, all'altezza di Borghetto: lunghe code ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Terribile Scontro Un8217auto Furgone