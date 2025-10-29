Terribile scontro tra un’auto ed un furgone | 50enne gravissimo arriva l’elisoccorso L’incidente nella zona di Altri
Martedì 28 ottobre, in località Basciano ad Alatri (Frosinone), un'auto e un furgone si sono scontrati all'intersezione tra via Verona e via Ponte Adriano. L'impatto è stato violento e ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Ferito in codice rosso il conducente dell'auto. A riportare le conseguenze più serie è stato un 50enne di Veroli, conducente dell'auto: soccorso d'urgenza e trasferito prima al nosocomio di Alatri, è stato poi elitrasportato in codice rosso in un ospedale della Capitale per cure specialistiche. Le sue condizioni sono gravi. Altri tre feriti e disagi alla viabilità.
