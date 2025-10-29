Terremoto in Canottieri Lecco | Marco Cariboni si è dimesso

Terremoto in casa Canottieri Lecco. Il presidente Marco Cariboni, nella giornata di domenica, ha rassegnato le dimissioni, seguito a ruota da cinque consiglieri. Il direttivo è formalmente decaduto, e questa sera, mercoledì, sarà convocato per ratificare lo scioglimento e convocare l'assemblea. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

