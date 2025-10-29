Terremoto del 2023 via libera del Consiglio dei ministri allo stato di ricostruzione
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo "stato di ricostruzione", ai sensi della legge 40 del 18 marzo 2025, per i territori romagnoli colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023. Nel dettaglio, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
