Terremoto del 2023 via libera del Consiglio dei ministri allo stato di ricostruzione

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo "stato di ricostruzione", ai sensi della legge 40 del 18 marzo 2025, per i territori romagnoli colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023. Nel dettaglio, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

TERREMOTO: DA CONFERENZA SERVIZI VIA LIBERA A CASETTE, PRIME MILLE PRONTE A SETTEMBRE - Via libera al progetto preliminare per la realizzazione di costruzioni antisismiche ed ecocompatibili da parte della Conferenza dei servizi convocata dal Commissario ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto 2023 Via Libera