Terremoto del 2023 Governo dà via libera allo stato di ricostruzione per le città romagnole danneggiate
Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo "stato di ricostruzione", ai sensi della legge 40 del 18 marzo 2025, per i territori romagnoli colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023. Nel dettaglio, il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
