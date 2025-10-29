La storica serie animata apre un nuovo capitolo: un cambio dietro le quinte è imminente, mentre all'orizzonte c'è il film del 2027. Ecco cosa cambia in casa Simpson. Qualcosa di importante sta per cambiare a Springfield. Dopo oltre trent'anni di onorato servizio e record imbattuti, la serie animata più longeva della televisione americana - I Simpson - si prepara a un passaggio che segnerà l'inizio di una nuova fase creativa. Mentre il franchise si espande con nuovi progetti e un film in arrivo nel 2027, dietro le quinte si muovono le pedine di un cambiamento destinato a lasciare il segno. I Simpson, cosa cambia nel dietro le quinte della serie La notizia arriva dal cuore della produzione: Al Jean, attuale showrunner e figura chiave della serie da oltre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Terremoto a Springfield: per I Simpson un cambiamento storico dopo 25 anni, con l'inizio della stagione 40