Terni le immagini della partenza della ' prova generale' della fiaccola olimpica di Milano-Cortina VIDEO
Si svolge a Terni la ‘prova generale’ del percorso della fiamma olimpica in vista dell’evento ufficiale dell’8 dicembre. Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, quaranta tedofori hanno preso parte alla simulazione organizzata dal Comitato Milano-Cortina 2026, con il supporto di Protezione civile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
