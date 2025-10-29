Terni la ‘Passeggiata della solidarietà’ | Promuovere la donazione del sangue in un periodo di difficoltà IL PROGRAMMA

Ternitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lodevole iniziativa è stata organizzata ai giardini di pubblici della Passeggiata. Sabato 1 novembre infatti il polmone verde del centro ospiterà la ‘Passeggiata della solidarietà’ curata da Asd Avis Terni, in collaborazione con Avis comunale Terni e Aido provinciale Terni. Come spiegano gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Terni 8216passeggiata Solidariet2248217 Promuovere