Terni la ‘Macelleria Pucci’ protagonista nei video con migliaia di visualizzazioni dello youtuber Francesco Zini

Ternitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La celebre ‘Macelleria Pucci’ di Terni è stata protagonista di un video realizzato dallo youtuber Francesco Zini, uno dei più seguiti giovani ‘creator’ italiani del settore cibo, con oltre 341 mila iscritti su YouTube e centinaia di migliaia di follower anche sugli altri social.Così Zini ha fatto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ospedale Terni protagonista al congresso urologia funzionale - L'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è stata protagonista al congresso della International continence society, tenutosi ad Abu Dhabi con la partecipazione di oltre 1. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terni 8216macelleria Pucci8217 Protagonista