Terni Fabio Barcaioli | Trentuno abitazioni pronte per la consegna Incomprensibile lasciarle vuote
Una visita ai quartieri di Cospea e San Giovanni, in compagnia dei tecnici di Ater. L’assessore regionale alle politiche abitative Fabio Barcaioli si è recato direttamente nei due quartieri semiperiferici della città, per verificare lo stato di diversi appartamenti. Al termine del sopralluogo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
