Terni Fabio Barcaioli | Trentuno abitazioni pronte per la consegna Incomprensibile lasciarle vuote
Una visita ai quartieri di Cospea e San Giovanni, in compagnia dei tecnici di Ater. L’assessore regionale alle politiche abitative Fabio Barcaioli si è recato direttamente nei due quartieri semiperiferici della città, per verificare lo stato di diversi appartamenti. Al termine del sopralluogo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://www.anteprima24.it/napoli/riccio-fabio-candidato-alle-regionali-in-campania-con-la-lista-dimensione-bandecchi/ - facebook.com Vai su Facebook
Edilizia residenziale pubblica, assessore Barcaioli: "A Terni i 31 appartamenti di Ater sono in ottime condizioni, vanno assegnati immediatamente" - Oggi, mercoledì 29 ottobre, l'assessore alle Politiche abitative della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha visitato, insieme ai tecnici di Ater, gli alloggi di edilizia residenzia ... Lo riporta umbrianotizieweb.it
Case popolari, a Terni 31 alloggi pronti per la consegna. Barcaioli: «Comune proceda» - Mercoledì, anche a seguito delle polemiche sull’argomento, l’assessore alle Politiche abitative della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha visitato, insieme ai tecnici di Ater, gli alloggi di edilizia ... Come scrive umbria24.it
Barcaioli, a Terni i 31 appartamenti Ater in ottime condizioni - L'assessore alle Politiche abitative della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha visitato, insieme ai tecnici di Ater, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Terni, nei quartieri Cospea e San ... ansa.it scrive