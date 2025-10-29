Terni borsa di studio ‘Luisa Pruni Piccioni’ | Un esempio di vita linearità e certezza Ecco il vincitore
La scuola Leonardo Da Vinci ha ospitato la consegna della borsa di studio ‘Luisa Pruni Piccioni’ giunta alla quinta edizione. A ricevere il premio Gabriele Gelosi ossia lo studente individuato dal Consiglio di classe accompagnato dai genitori e dalla zia. Per la famiglia Piccioni hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
A Palazzo Gazzoli con la Società Dante Alighieri di Terni anche la presentazione della raccolta “Il mondo tra le righe” #terni #borsa #studio #dante #scuole Vai su Facebook
Borsa di studio Mearelli ai liceali del “Donatelli“ - Nella ricorrenza del suo compleanno, ieri sono state assegnate le borse di studio in ricordo di Fabrizio Mearelli, dipendente della sezione di Terni di Confindustria Umbria Servizi, ... Scrive lanazione.it
Terni. Eccellenze del liceo Donatelli:alla studentessa Flaminia Conti il premio Astolfi - E' tornata nella sua scuola, il liceo scientifico Renato Donatelli, per ricevere un premio, la borsa di studio, dedicata a Orlando e Paola Astolfi, riservata ad uno ... Come scrive ilmessaggero.it