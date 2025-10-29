Terni borsa di studio ‘Luisa Pruni Piccioni’ | Un esempio di vita linearità e certezza Ecco il vincitore

Ternitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola Leonardo Da Vinci ha ospitato la consegna della borsa di studioLuisa Pruni Piccioni’ giunta alla quinta edizione. A ricevere il premio Gabriele Gelosi ossia lo studente individuato dal Consiglio di classe accompagnato dai genitori e dalla zia. Per la famiglia Piccioni hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

