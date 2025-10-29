Terni arriva il ' test event' della fiaccola olimpica | tante le vie interessate dal divieto di circolazione L' ORDINANZA

La città di Terni - oggi mercoledì 29 ottobre - sarà interessata dal ‘test event’ del passaggio ufficiale della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026. L'evento vero e proprio si svolgerà poi l'8 dicembre, ma Terni è stata scelta dal comitato organizzatore come unica città italiana in cui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it