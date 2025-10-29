Terni arrestato minorenne in centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Ternitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni nel pomeriggio di domenica 27 ottobre, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Bruno Abenante nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto contro il degrado urbano”, la Polizia di Stato ha arrestato un minorenne ternano con l’accusa di detenzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

