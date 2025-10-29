Terni al PalaSì l' evento Lo scrittore il libro il lettore IL PROGRAMMA

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, il Palasì di Terni ospiterà la nuova edizione del progetto “Lo scrittore, il libro, il lettore”, promosso dalla FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori, presieduta da Natale Antonio Rossi. Tra i momenti più attesi, il ricordo di Gigi Proietti, a cinque. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

