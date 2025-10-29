Ternana Stefania Proietti incontra Claudia Rizzo | Confronto nell’interesse della comunità locale e regionale

Un confronto tra Stefania Proietti e la presidente della Ternana Claudia Rizzo sul tema dello ‘Stadio-clinica’. L’incontro si è svolto nella giornata di mercoledì 29 ottobre. Come viene specificato nella stringata nota di palazzo Donini: “Le due presidenti si sono confrontate approfonditamente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

