Terminati i lavori di restyling pronta l' inaugurazione per il supermercato rinnovato con alcune novità
Sarà inaugurato il 31 ottobre, a Cervia, il supermercato Coop in via Geltrude Mazzotti Carli 8, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e condotti a negozio aperto. Il negozio, aperto a ottobre 2016 è stato oggetto di un intervento mirato, pensato per offrire a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In occasione della prima della stagione teatrale stasera sono terminati i lavori di rifacimento delle quinte e delle americane del nostro teatro e del Tartara Vai su Facebook
#Roma, #Tpl, #Atac Linea 715, Terminati i lavori, riaperta la viabilità in via Leon Battista Alberti, la linea riprende il percorso abituale. - X Vai su X
Confermata la fine dei lavori allo stadio Franchi nel 2029, ma la curva Fiesole è in ritardo - Il completamento del restyling dello stadio Franchi di Firenze rimane al 2029, ma la fine dei lavori per la curva Fiesole slitta ai primi mesi del 2027. gonews.it scrive
Casa Artusi, lavori di restyling - Sono terminati i lavori degli infissi e porte della galleria di Casa Artusi che si affacciano sulla corte interna del palazzo. Si legge su ilrestodelcarlino.it