Terapia Multisistemica in Acqua | ripartono i corsi alla piscina comunale

La piscina comunale di Foiano della Chiana rinnova anche per il 2025 la collaborazione con la Cooperativa TMA (Terapia Multisistemica in Acqua), Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto per proseguire il percorso sportivo e terapeutico rivolto a persone con fragilità e disabilità, in particolare ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it