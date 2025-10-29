Teramo58enne uccisa da pirata stradale

9.50 Una donna di 58 anni è stata investita e uccisa sulla statale 80 nel Teramano. Il conducente dell'auto che ha investito la donna avrebbe proseguito la corsa senza prestare i primi soccorsi. L'unico testimone presente ha sentito il rumore di un'auto che si allontanava ad alta velocità, ma non è riuscito a vedere il modello della macchina, né chi fosse al volante. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

