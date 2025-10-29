Teramo 58enne falciata e uccisa mentre attraversa la strada | è caccia al pirata della strada

L'incidente stradale si è verificato intorno alle 6 del mattino di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 del presidio di Teramo, che hanno tentato di rianimare la vittima, seppur senza successo. La donna è deceduta in strada, sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Teramo, 58enne falciata e uccisa mentre attraversa la strada: è caccia al pirata della strada

