Teramo 58enne falciata e uccisa mentre attraversa la strada | è caccia al pirata della strada

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente stradale si è verificato intorno alle 6 del mattino di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 del presidio di Teramo, che hanno tentato di rianimare la vittima, seppur senza successo. La donna è deceduta in strada, sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teramo, 58enne falciata e uccisa mentre attraversa la strada: è caccia al pirata della strada

