Tenta di rubare un' auto ma alle sue spalle c' è la polizia | fermato

Tenta di rubare un'auto in un parcheggio a Pomigliano d'Arco, ma viene bloccato e denunciato dalla polizia municipale. Gli agenti sono ora anche sulle tracce di un complice fuggito a bordo di una minicar nera. Il soggetto fermato, invece, un 36enne di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

