Tenta di rubare attrezzi da lavoro e materiale in ferro dal fondo del vicino | arrestato
Ha provato a rubare al suo vicino di casa attrezzi da lavoro e materiale di vario genere, ma l’uomo, un catanese pluripregiudicato di 52 anni, è stato sorpreso dallo stesso proprietario del fondo che ha visto la scena direttamente da casa, grazie al sistema di videosorveglianza installato nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
