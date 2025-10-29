Tensione dopo la partita di Serie C tra Campobasso e Rimini maxi sequestro della polizia | allarme sicurezza
A Campobasso, dopo la partita con il Rimini, sequestrati bastoni e bottiglie ai tifosi ospiti. Indagini in corso sulle responsabilità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tg1. . Dopo giorni di relativa calma, a #Gaza è di nuovo tensione. E il rischio è quello di una nuova escalation. Israele accusa #Hamas di aver violato il cessate il fuoco e Netanyahu ordina pesanti raid sulla Striscia. Poco fa, i primi bombardamenti. E proprio og Vai su Facebook
Scontri dopo Fasano-Andria: tensione e violenza nel post-partita, auto danneggiate e mezzi in fiamme - News - X Vai su X
Tensione dopo la partita di Serie C tra Campobasso e Rimini, maxi sequestro della polizia: allarme sicurezza - A Campobasso, dopo la partita con il Rimini, sequestrati bastoni e bottiglie ai tifosi ospiti. Riporta virgilio.it
Scontri dopo Fasano-Andria: tensione e violenza nel post-partita, auto della polizia danneggiate FOTO - Tafferugli tra tifosi e forze dell’ordine dopo la gara di Serie D. Scrive msn.com
Paura e tragedia sfiorata in Serie C: tifosi cadono in campo, partita sospesa - 0 per gli ospiti, è stato sospeso 6' all'80' a causa di un brutto incidente per due ... Da tuttosport.com