Tensione al Consiglio comunale di Adrano minacce al sindaco Mancuso | Attento quando ti ritiri a casa
Clima incandescente ieri sera durante la seduta del Consiglio comunale di Adrano, sospesa momentaneamente dopo un grave episodio di aggressione verbale ai danni del sindaco Fabio Mancuso. A scatenare il caos, una persona seduta tra il pubblico che avrebbe rivolto al primo cittadino insulti e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
