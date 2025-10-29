Tensione al Consiglio comunale di Adrano minacce al sindaco Mancuso | Attento quando ti ritiri a casa

Cataniatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clima incandescente ieri sera durante la seduta del Consiglio comunale di Adrano, sospesa momentaneamente dopo un grave episodio di aggressione verbale ai danni del sindaco Fabio Mancuso. A scatenare il caos, una persona seduta tra il pubblico che avrebbe rivolto al primo cittadino insulti e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tensione consiglio comunale adranoAdrano. Tensione in Consiglio comunale. Minacce al sindaco: “Attento quando ti ritiri a casa” - Seduta poi momentaneamente sospesa per le aggressioni verbali e minacce rivolte ... Segnala tvadrano.com

tensione consiglio comunale adranoAdrano, minacce al sindaco Mancuso durante il consiglio. Mpa: “Istituzioni violate” - Pesante aggressione verbale contro il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, durante il Consiglio comunale. Come scrive corrieretneo.it

tensione consiglio comunale adranoAdrano. La rielezione del presidente. Pellegriti: “La mia Presidenza sarà ancora una casa di vetro” - Dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di Adrano, Carmelo Pellegriti, dopo la sua rielezione nella seduta consiliare di ieri sera. Scrive tvadrano.com

Cerca Video su questo argomento: Tensione Consiglio Comunale Adrano