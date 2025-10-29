Tennis tavolo in campionato continua il sogno di Otranto | primato in solitaria
OTRANTO – Qualcuno direbbe sono “solo” tre giornate, ma intanto il dato di fatto è il campionato di B2 nella disciplina del tennis tavolo ha già un padrone: si tratta del Martucci Carta Otranto, che, nonostante le difficoltà logistiche del proprio girone, domina la classifica a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Leggi l'articolo - Tennis Tavolo Splendor: Unipol di Bocchio, prima vittoria in C2 Vai su Facebook
Tennis tavolo, la Greenenergy TT San Benedetto supera Porto Recanati tra le mura amiche - SAN BENEDETTO – Vittoria della Greenenergy TT San Benedetto nella sfida contro Porto Recanati, che permette ai sambenedettesi di salire al terzo posto del campionato di C2. Riporta rivieraoggi.it
Tennis tavolo – Il Castel Goffredo “A” di C1 cala il tris - CASTEL GOFFREDO Prosegue senza intoppi la marcia della Brunetti Castel Goffredo “A” nel campionato di Serie C1, girone F. Come scrive vocedimantova.it
Tennis tavolo Serie A1 femminile – Scatta il campionato: Brunetti a Bolzano per riscattare il ko in Supercoppa - CASTEL GOFFREDO Archiviata la Supercoppa, è già tempo di tornare in campo per la Brunetti Castel Goffredo. Come scrive vocedimantova.it