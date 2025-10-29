Tennis Sinner bene a Parigi battuto Bergs

Ildenaro.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ott. (askanews) – Jannik Sinner inizia bene al Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è agli ottavi grazie alla vittoria su Zizou Bergs con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita sempre in controllo per Sinner che ha indirizzato i due set allo stesso modo, strappando il servizio al belga in apertura. Poi grande gestione del n. 2 al mondo che non ha mai sofferto nei propri turni di battuta e nel secondo set ha guadagnato anche un secondo break. Alla 22esima vittoria consecutiva su cemento indoor, Sinner tornerà in campo giovedì contro l’argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tennis sinner bene parigiSinner: "Difficile fare paragoni, a Parigi non ho mai giocato bene" - La rincorsa al numero 1 del mondo dell'altoatesino inizia con un convincente successo contro il tennista belga ... Riporta tuttosport.com

tennis sinner bene parigiSinner quando gioca? A Parigi gli ottavi contro Cerundolo, orario e dove vederla (tv e streaming). Precedenti e ranking - Jannik Sinner non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Parigi. Secondo ilmattino.it

Tennis, Sinner bene a Parigi, battuto Bergs - (askanews) – Jannik Sinner inizia bene al Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è agli ottavi grazie alla vittoria su Zizou Bergs con il punteggio di 6- Riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Sinner Bene Parigi