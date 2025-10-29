Tennis Sinner bene a Parigi battuto Bergs
Roma, 29 ott. (askanews) – Jannik Sinner inizia bene al Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è agli ottavi grazie alla vittoria su Zizou Bergs con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita sempre in controllo per Sinner che ha indirizzato i due set allo stesso modo, strappando il servizio al belga in apertura. Poi grande gestione del n. 2 al mondo che non ha mai sofferto nei propri turni di battuta e nel secondo set ha guadagnato anche un secondo break. Alla 22esima vittoria consecutiva su cemento indoor, Sinner tornerà in campo giovedì contro l’argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tennis, Rolex Masters Parigi. Debutto no problem per il numero 2 Atp: Sinner-Bergs 6-4, 6-2 https://www.rainews.it/maratona/2025/10/rolex-masters-parigi-sonego-e-cobolli-avanti-sara-derby-azzurro-tra-musetti-e-il-torinese-cefb9716-0f78-42d7-bb71-87ba87 Vai su Facebook
Jannik non ha nessun rimpianto nella scelta tra tennis e sci… …però anche Sinner attende l’inizio delle Olimpiadi di #MilanoCortina2026 #100daysToGo #Olympics @milanocortina26 - X Vai su X
Sinner: "Difficile fare paragoni, a Parigi non ho mai giocato bene" - La rincorsa al numero 1 del mondo dell'altoatesino inizia con un convincente successo contro il tennista belga ... Riporta tuttosport.com
Sinner quando gioca? A Parigi gli ottavi contro Cerundolo, orario e dove vederla (tv e streaming). Precedenti e ranking - Jannik Sinner non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Parigi. Secondo ilmattino.it
Tennis, Sinner bene a Parigi, battuto Bergs - (askanews) – Jannik Sinner inizia bene al Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è agli ottavi grazie alla vittoria su Zizou Bergs con il punteggio di 6- Riporta askanews.it