Tennis serie A1 Il Ct Massa Lombarda non si ferma Zavaglia buon punto salvezza

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la marcia del Circolo Tennis Massa Lombarda, arrivato alla terza vittoria consecutiva. Dopo le affermazioni su Tc Rungg Appiano ed Eur Sporting Club Roma, la squadra romagnola ha superato 5-1 il Tc Sinalunga. Un risultato che consente di consolidare la leadership nel girone con 10 punti, con 4 lunghezze di margine sulla seconda posizione, condivisa a quota 6 proprio da Eur Sporting Club Roma e Tc Rungg Appiano. Basterà un punto nelle prossime due partite per ottenere la matematica salvezza. Anche senza poter contare su Francesco Forti e sul giovane Jacopo Vasamì, Massa Lombarda ha messo in cassaforte il successo già dopo i singolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tennis serie a1 il ct massa lombarda non si ferma zavaglia buon punto salvezza

© Sport.quotidiano.net - Tennis serie A1. Il Ct Massa Lombarda non si ferma. Zavaglia, buon punto salvezza

Argomenti simili trattati di recente

tennis serie a1 ctTennis serie A1. Il Ct Massa Lombarda non si ferma. Zavaglia, buon punto salvezza - Dopo le affermazioni su Tc Rungg Appiano ed Eur Sporting Club Roma, la squadra romagnola ha superato 5- Scrive sport.quotidiano.net

Tennis: ancora una delusione per le squadre del Ct Palermo in Serie A1 - Due sconfitte per le compagini del Ct Palermo impegnate oggi nella quarta giornata della fase a gironi della Serie A1 di tennis. livesicilia.it scrive

tennis serie a1 ctSerie A1 maschile, attesa per la grande sfida tra CT Palermo e CT Crema - Match Ball Firenze ospita il Park Genova per mantenere l'imbattibilità ... Come scrive ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Serie A1 Ct