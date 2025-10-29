tennis serie a1 il ct massa lombarda non si ferma zavaglia buon punto salvezza

Continua la marcia del Circolo Tennis Massa Lombarda, arrivato alla terza vittoria consecutiva. Dopo le affermazioni su Tc Rungg Appiano ed Eur Sporting Club Roma, la squadra romagnola ha superato 5-1 il Tc Sinalunga. Un risultato che consente di consolidare la leadership nel girone con 10 punti, con 4 lunghezze di margine sulla seconda posizione, condivisa a quota 6 proprio da Eur Sporting Club Roma e Tc Rungg Appiano. Basterà un punto nelle prossime due partite per ottenere la matematica salvezza. Anche senza poter contare su Francesco Forti e sul giovane Jacopo Vasamì, Massa Lombarda ha messo in cassaforte il successo già dopo i singolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

