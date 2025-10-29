Tennis Quarta edizione del Rodeo Open Terzani Al Ct di Siena trionfa Andrea Bacaloni
E’ stato Andrea Bacaloni (2.2, n° 807 Atp, Calabria Swim Race Ss Dilettantica) ad aggiudicarsi la quarta edizione del Rodeo Open Terzani, in scena sui campi del Ct Siena. Bacaloni ha battuto il giovane Nikodije Trivulac (2.3, Tc Castiglionese) con il punteggio 4-1 4-2. In semifinale aveva sconfitto al super tiebreak il poggibonsese Tommaso Lenzi (2.4), vincitore della prima edizione; Trivulac aveva invece avuto la meglio su Augusto Virgili (2.5). Alto il livello di gioco: il torneo, limitato a 32 partecipanti, ha visto sfidarsi soltanto seconda categoria. "Siamo veramente soddisfatti, abbiamo assistito a incontri di grande spessore – ha affermato il direttore sportivo del Ct Siena, Paolo Bassi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
