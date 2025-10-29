Tennis Il CT Firenze celebra il terzo posto Nell’Under 14 femminile a squadre
Il Circolo Tennis Firenze 1898 festeggia la conquista del terzo posto nella competizione nazionale Under 14 femminile a squadre che si è disputata al Tc Lombardo a Milano. Ad aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia, sul rosso del circolo meneghino, è stato il Ct Lucca, guidato dal capitano Ivano Pieri, che in finale ha superato 2-0 (successi di Elisa Pieri e Aurora Garzella) il Park Tennis Genova. Alle spalle delle due finaliste, il Circolo del Tennis Firenze di Gaddo Guidotti che ha chiuso in terza posizione, grazie alla vittoria nella finale per la medaglia di bronzo sull’ Eur Sporting Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
