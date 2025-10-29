Temptation Island Filippo Bisciglia nel cast di The Traitors | È stato bello ritrovare Alessia Marcuzzi

Comingsoon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce da Temptation Island, Filippo Bisciglia è pronto a tornare con The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi e disponibile su Prime dal 30 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

temptation island filippo bisciglia nel cast di the traitors 200 stato bello ritrovare alessia marcuzzi

© Comingsoon.it - Temptation Island, Filippo Bisciglia nel cast di The Traitors: "È stato bello ritrovare Alessia Marcuzzi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

temptation island filippo biscigliaFilippo Bisciglia: «Ho avuto il morbo di Perthes, da bambino non potevo camminare. Pamela Camassa? Non parlerò mai di lei» - Filippo Bisciglia, storico conduttore di “Temptation Island”, sarà tra i protagonisti del game show “The Traitors Italia“, condotto da Alessia Marcuzzi e ... Si legge su corriereadriatico.it

temptation island filippo biscigliaFilippo Bisciglia: «Da bambino non camminavo per il morbo di Perthes. Pamela Camassa? Non parlerò mai di lei» - Filippo Bisciglia, storico conduttore di “Temptation Island”, sarà tra i protagonisti del game show “The Traitors Italia“, condotto da Alessia Marcuzzi e ... ilmattino.it scrive

Temptation Island, Filippo Bisciglia nel cast di The Traitors: "È stato bello ritrovare Alessia Marcuzzi" - Reduce da Temptation Island, Filippo Bisciglia è pronto a tornare con The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi e disponibile su Prime dal 30 ottobre 2025. Segnala comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Filippo Bisciglia