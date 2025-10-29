Temporali in arrivo codice giallo su gran parte della Toscana

Arezzonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo in arrivo in Toscana dalla sera di oggi a partire dalle zone di nord ovest fino al pomeriggio di domani, giovedì 30, con piogge e temporali, localmente molto abbondanti sui rilievi. La situazione tenderà a estendersi nella giornata di domani a gran parte della Toscana, escluse le aree. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

TEMPORALI IN ARRIVO, CODICE GIALLO SU GRAN PARTE DELLA TOSCANA - Maltempo in arrivo in Toscana dalla sera di oggi a partire dalle zone di nord ovest fino al pomeriggio di domani, giovedì 30, con piogge e temporali, localmente molto abbondanti sui ... Riporta 9colonne.it

temporali arrivo codice gialloMaltempo, in Toscana codice giallo per temporali forti - Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta con codice giallo. Riporta ansa.it

temporali arrivo codice gialloCodice giallo per maltempo in arrivo da questa sera - Maltempo in arrivo in Toscana dalla sera di oggi a partire dalle zone di nord ovest fino al pomeriggio di domani, giovedì 30, con piogge e ... Lo riporta ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Temporali Arrivo Codice Giallo