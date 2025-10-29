Temporali in arrivo codice giallo su gran parte della Toscana
Maltempo in arrivo in Toscana dalla sera di oggi a partire dalle zone di nord ovest fino al pomeriggio di domani, giovedì 30, con piogge e temporali, localmente molto abbondanti sui rilievi. La situazione tenderà a estendersi nella giornata di domani a gran parte della Toscana, escluse le aree. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
