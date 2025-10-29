Temporali e piogge in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta

La Direzione Regionale Emergenza e Protezione Civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica da temporali, valido dalle prime ore di domani, giovedì 30 ottobre 2025, e per le successive 18-24 ore.Secondo il bollettino regionale, sono attese. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

