' ' Tell Laura I love her' ' mostra d' arte di Gemello
Milano, 11 novembre 2025 - La galleria Gli Eroici Furori di Silvia Agliotti presenta la mostra di Gemello ''Tell Laura I Love Her'', curata da Flavia Vago e Beppe Treccia, un caleidoscopico ed emozionante art show all'insegna dell'arte della musica e dall’amore.Rapper tra i più noti e apprezzati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Michele Menchetti - Consigliere comunale Arezzo. . Video 11: l'amore. Presentazione del libro "Gli occhi addosso" di Laura Capaccioli. Sala Rosa del Palazzo Comunale di Arezzo. Sabato 11 ottobre 2025 ore 16. #drittoinconsigliocomunale #Arezzo #GliOcchi Vai su Facebook