' ' Tell Laura I love her' ' mostra d' arte di Gemello

Milano, 11 novembre 2025 - La galleria Gli Eroici Furori di Silvia Agliotti presenta la mostra di Gemello ''Tell Laura I Love Her'', curata da Flavia Vago e Beppe Treccia, un caleidoscopico ed emozionante art show all'insegna dell'arte della musica e dall’amore.Rapper tra i più noti e apprezzati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

