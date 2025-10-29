Telepaticamente il nuovo singolo di Fedez | ecco quando esce e cosa significa

Fedez si muove con lucidità tra vulnerabilità e consapevolezza, raccontando la tensione costante tra individuo e personaggio. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - “Telepaticamente”, il nuovo singolo di Fedez: ecco quando esce e cosa significa

Scopri altri approfondimenti

Simbolico l’avvio della campagna elettorale di FdI nella “zona rossa” di via Roma, spesso al centro delle polemiche per la sicurezza. Presentata la lista provinciale con nove candidati, tra cui la contessa Alvina Verecondi Scortecci, volto nuovo e imprenditrice Vai su Facebook

Fedez, 'Telepaticamente' è il nuovo singolo: quando esce e significato - Si chiama ' Telepaticamente ', il nuovo singolo di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy dal 31 ottobre. Da msn.com

Il 31 ottobre uscirà un nuovo singolo di Fedez - Oggi Fedez ha svelato il titolo e la data di uscita del suo nuovo singolo: "Telepaticamente" uscirà il 31 ottobre per Warner Music Italy ... Segnala billboard.it

“Telepaticamente” di Fedez: il significato del brano - Il nuovo singolo “Telepaticamente” in uscita il 31 ottobre sulla distanza tra l’artista e la persona privata ... Da 105.net