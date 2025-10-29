Telecamere e illuminazione | così a Monza e in Brianza si punta a combattere la malamovida

Monzatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressioni, molestie e rapine. Sono solo alcuni dei più recenti episodi di malamovida e microcriminalità in Brianza, spesso con protagonisti anche giovanissimi.Se ne è parlato mercoledì 29 ottobre in via Grigna, sede della prefettura di Monza. L’occasione è stata la firma del protocollo sancito. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone - Red installate dalla Provincia di Monza e della Brianza all’incrocio noto come “Malcantone”, nel territorio ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Telecamere Illuminazione Cos236 Monza