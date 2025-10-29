Dormire è importante. Lo sento dire da sempre, specie da chi, in effetti, dorme e dorme bene e dorme parecchio. Bisognerebbe dormire almeno otto ore a notte, dicono, ma per dormire otto ore a notte tocca andare a dormire presto, lasciando quindi che le nostre giornate si svolgano prevalentemente al lavoro, o tocca svegliarsi tardi, e chiunque abbia figli in età ancora scolare, è il mio caso, ben sa come la cosa sia sostanzialmente impraticabile, contare sul fatto che si sveglino da soli è dar vita a un’ipotesi fallimentare in partenza, incarnare il ruolo di idealisti senza speranza. Io soffro di insonnia, da sempre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tedua, i fosfeni e i sonno dei giusti