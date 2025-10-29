Technogym lancia il primo mondiale di corsa su tapis roulant

L'idea è semplice: spostare l'epicentro della corsa da outdoor a indoor. Perché è vero che siamo abituati a pensare alla corsa come qualcosa che si fa all’aperto, ma Technogym ha deciso di ribaltare la prospettiva: con RUN X, la corsa indoor diventerà un vero e proprio mondiale. L’idea è semplice e al contempo rivoluzionaria: una competizione di 5 chilometri interamente disputata su tapis roulant connessi, aperta a professionisti e appassionati di tutto il mondo. Tutti possono partecipare e non è importante dove ci si trovi, dai fitness club di Milano alle palestre di Tokyo: le gare si svolgono ovunque ci sia un tapis roulant Technogym collegato al suo ecosistema digitale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

