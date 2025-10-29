In attesa dell’apertura della stagione operistica con il Macbeth di Giuseppe Verdi e in concomitanza con la prova generale aperta alle scuole, stasera alle 19 nel Ridotto del Teatro Verdi si inaugura la mostra " Città Teatro. Francesco Barbieri ". L’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 18 dicembre, raccoglie trenta opere del pittore pisano e segna il ritorno del Teatro alla sua antica vocazione per la pittura d’autore, assente dal 1950, anno della rassegna dedicata a Spartaco Carlini. Il pisano Barbieri è una figura di rilievo della scena artistica contemporanea. Prima di approdare alla pittura su tela, è stato tra i protagonisti del movimento internazionale del graffiti-writing e nella sua ricerca esplora da sempre i margini della città, le "terre di nessuno" ai confini urbani e sociali, spesso attraversate da treni e ferrovie che diventano metafora del viaggio e della scoperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Verdi. La mostra di Barbieri