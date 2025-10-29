Teatro Salvini ’Connessioni’ per tutti i gusti
"Da quando siamo alla guida del Comune abbiamo raddoppiato gli investimenti sul nostro teatro e di conseguenza sono raddoppiati gli ingressi considerando che il teatro può ospitare 150 persone". E’ quanto ha detto il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili durante la presentazione della stagione teatrale comunale (dal titolo ’ Connessioni ’) che porterà sul palco del teatro ’Salvini’ nomi di rilievo nazionale e spettacoli di qualità, capace di intrecciare comicità, emozione e riflessione. Tra i protagonisti Lucrezia Lante della Rovere, Giobbe Covatta, Antonella Questa, Giulia Trippetta. La stagione teatrale è promossa con il contributo economico del Comune di Pitigliano e la collaborazione del Centro Culturale Fortezza Orsini Aps ed è organizzata da AdArte Spettacoli, di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Connessioni", la nuova stagione del Teatro Salvini: da Lucrezia Lante della Rovere a Giobbe Covatta - Il Giunco - X Vai su X
Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e leader della Lega, a Napoli per le regionali: “Mi aspetto un risultato storico in Campania”. L’incontro con i candidati leghisti al Teatro Sannazaro di via Chiaia. - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Salvini ’Connessioni’ per tutti i gusti - La stagione prenderà il via venerdì 28 novembre e si concluderà il 28 marzo e prevede cinque appuntamenti imperdibili. Da lanazione.it
Pannofino, Balzano, Braida: tutti i nomi della nuova stagione del Teatro Salvini a Pieve di Teco - Pieve di Teco – Uno dei più piccoli teatri d’Italia e d’Europa, il Salvini di Pieve di Teco, apre il sipario su una stagione 2025/2026 ricca di spettacoli e nomi di livello. ilsecoloxix.it scrive