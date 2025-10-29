Teatro Salvini ’Connessioni’ per tutti i gusti

"Da quando siamo alla guida del Comune abbiamo raddoppiato gli investimenti sul nostro teatro e di conseguenza sono raddoppiati gli ingressi considerando che il teatro può ospitare 150 persone". E’ quanto ha detto il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili durante la presentazione della stagione teatrale comunale (dal titolo ’ Connessioni ’) che porterà sul palco del teatro ’Salvini’ nomi di rilievo nazionale e spettacoli di qualità, capace di intrecciare comicità, emozione e riflessione. Tra i protagonisti Lucrezia Lante della Rovere, Giobbe Covatta, Antonella Questa, Giulia Trippetta. La stagione teatrale è promossa con il contributo economico del Comune di Pitigliano e la collaborazione del Centro Culturale Fortezza Orsini Aps ed è organizzata da AdArte Spettacoli, di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

