Teatro Ottavia Piccolo racconta Matteotti | Anatomia di un fascismo
Roma, 29 ott. (askanews) – Ottavia Piccolo ripercorre la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti in “Matteotti – Anatomia di un fascismo”, scritto da Stefano Massini. Uno spettacolo che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo attraverso le lenti della storia, ma con un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. Quello di Ottavia Piccolo non è un monologo, ma un dialogo costante con I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, che intorno all’attrice si muovono, l’accompagnano, l’abbracciano. E ancora i video realizzati da Raffaella Rivi, che danno luce e consistenza alle frasi più significative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
