Teatro Municipale Verdi Salerno | Emma Dante inaugura la stagione con Extra Moenia

Un incontro aperto con il cast di Extra Moenia inaugura la stagione del Teatro Verdi tra parole, visioni e impegno civile.. Venerdì 31 ottobre alle ore 18.00, il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si trasformerà in uno spazio di dialogo e riflessione con “Giù la maschera”, l’incontro tra pubblico, stampa e cast dello spettacolo Extra Moenia, firmato da Emma Dante. L’appuntamento, libero e gratuito, sarà condotto dal giornalista Peppe Iannicelli e rappresenta un’occasione preziosa per entrare nel cuore pulsante della nuova stagione di prosa del Teatro Verdi. Extra Moenia, in scena fino al 2 novembre, è molto più di uno spettacolo: è un affresco quotidiano della società contemporanea, una narrazione corale che attraversa le pieghe dell’umanità con lo sguardo tagliente e poetico di Emma Dante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

