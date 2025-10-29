Teatro Municipale Verdi Salerno | Emma Dante inaugura la stagione con Extra Moenia

Gbt-magazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro aperto con il cast di Extra Moenia inaugura la stagione del Teatro Verdi tra parole, visioni e impegno civile.. Venerdì 31 ottobre alle ore 18.00, il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si trasformerà in uno spazio di dialogo e riflessione con “Giù la maschera”, l’incontro tra pubblico, stampa e cast dello spettacolo Extra Moenia, firmato da Emma Dante. L’appuntamento, libero e gratuito, sarà condotto dal giornalista Peppe Iannicelli e rappresenta un’occasione preziosa per entrare nel cuore pulsante della nuova stagione di prosa del Teatro Verdi. Extra Moenia, in scena fino al 2 novembre, è molto più di uno spettacolo: è un affresco quotidiano della società contemporanea, una narrazione corale che attraversa le pieghe dell’umanità con lo sguardo tagliente e poetico di Emma Dante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

teatro municipale verdi salerno emma dante inaugura la stagione con extra moenia

© Gbt-magazine.com - Teatro Municipale Verdi Salerno: Emma Dante inaugura la stagione con Extra Moenia

Leggi anche questi approfondimenti

teatro municipale verdi salernoExtra Moenia di Emma Dante apre la stagione di prosa del Verdi - Il sipario della nuova stagione di prosa del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno si apre con Extra moenia di Emma Dante, in scena dal 30 ottobre all’1 novembre alle ore 21 e domenica 2 novem ... Da gazzettadisalerno.it

Al Teatro Verdi di Salerno “Extra Moenia” di Emma Dante - 00 presso il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno "Giù la maschera" l'incontro tra ... Lo riporta napolivillage.com

teatro municipale verdi salernoCala il sipario sul Premio Charlot 2025 - Sabato 18 ottobre, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, si è alzato il sipario sul gran finale della 37ª edizione del Premio Charlot. Lo riporta gazzettadisalerno.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Municipale Verdi Salerno