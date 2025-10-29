Teatro Municipale Verdi Salerno | Emma Dante inaugura la stagione con Extra Moenia
Un incontro aperto con il cast di Extra Moenia inaugura la stagione del Teatro Verdi tra parole, visioni e impegno civile.. Venerdì 31 ottobre alle ore 18.00, il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno si trasformerà in uno spazio di dialogo e riflessione con “Giù la maschera”, l’incontro tra pubblico, stampa e cast dello spettacolo Extra Moenia, firmato da Emma Dante. L’appuntamento, libero e gratuito, sarà condotto dal giornalista Peppe Iannicelli e rappresenta un’occasione preziosa per entrare nel cuore pulsante della nuova stagione di prosa del Teatro Verdi. Extra Moenia, in scena fino al 2 novembre, è molto più di uno spettacolo: è un affresco quotidiano della società contemporanea, una narrazione corale che attraversa le pieghe dell’umanità con lo sguardo tagliente e poetico di Emma Dante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
Al teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia venerdì 31 ottobre alle ore 20 e domenica 2 novembre alle 15.30, l'opera Nabucco di Giuseppe Verdi inaugura la stagione di opera, con Massimo Zanetti che dirige l'Orchestra Filarmonica Italiana e la regia d Vai su Facebook
Extra Moenia di Emma Dante apre la stagione di prosa del Verdi - Il sipario della nuova stagione di prosa del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno si apre con Extra moenia di Emma Dante, in scena dal 30 ottobre all’1 novembre alle ore 21 e domenica 2 novem ... Da gazzettadisalerno.it
Al Teatro Verdi di Salerno “Extra Moenia” di Emma Dante - 00 presso il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno "Giù la maschera" l'incontro tra ... Lo riporta napolivillage.com
Cala il sipario sul Premio Charlot 2025 - Sabato 18 ottobre, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, si è alzato il sipario sul gran finale della 37ª edizione del Premio Charlot. Lo riporta gazzettadisalerno.it