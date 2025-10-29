Teatro Bellotti Bon di Cascina | sopralluogo al cantiere il punto sul recupero
L’ordine degli architetti ha partecipato questa mattina, 29 ottobre, a un sopralluogo tecnico per visionare lo stato di avanzamento dei lavori in corso al Teatro Bellotti Bon di Cascina. Oltre all'amministrazione comunale, erano presenti il progettista Enzo Fontana e la direttrice del restauro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
