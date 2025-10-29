Teatro Bellotti Bon di Cascina | sopralluogo al cantiere il punto sul recupero

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ordine degli architetti ha partecipato questa mattina, 29 ottobre, a un sopralluogo tecnico per visionare lo stato di avanzamento dei lavori in corso al Teatro Bellotti Bon di Cascina. Oltre all'amministrazione comunale, erano presenti il progettista Enzo Fontana e la direttrice del restauro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

teatro bellotti bon cascinaCascina ritrova il suo teatro Bellotti Bon - Sopralluogo tecnico con l’Ordine degli architetti: a breve il gioiellino di fine 800 sarà restituito ai cascinesi grazie a fondi Pnrr . Da msn.com

teatro bellotti bon cascinaDa Cascina un voto unanime per l'acquisto dell'immobile adiacente il Teatro Bellotti Bon - Il locale commerciale a piano terra e l’unità immobiliare adibita ad uffici al piano primo, diverrebbero quindi spazi importanti a servizio dell’ex Arena Bellotti Bon ... Lo riporta msn.com

Cascina, procedono spediti i lavori al teatro Bellotti Bon - Procedono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione del Teatro Bellotti Bon, sul quale l’amministrazione comunale ha investito oltre sei milioni di euro tra ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Bellotti Bon Cascina