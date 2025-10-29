Tarquinia si trasforma | tutto pronto per la festa di Halloween

Tarquinia, 29 ottobre 2025 – Ultimi preparativi per la festa di Halloween a Tarquinia, che il 31 ottobre 2025 animerà il centro storico con un programma ricco di eventi. Dalle 16.30, spazio ai più piccoli con “Facciamo Baccano!”, il colorato corteo che da viale Bruschi Falgari giungerà a piazza Giuseppe Mazzini tra musica, animazione e truccabimbi. Dalle 17.30 alle 20.30, tornerà il grande classico “ Le vie dell’horror”, il percorso da brivido tra archi e palazzi del centro, con mostri, effetti speciali e ambientazioni suggestive (biglietto 5 euro, gratuito per under 14). Grande novità la “ Caccia all’antidoto”, un’avventura gratuita ideata dal gruppo Se Ami Tarquinia e diretta artisticamente da Mirko “Memory” Moscetti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

