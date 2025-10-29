Targa la risposta brasiliana | Tra Collettore e Antifosso Era lì il ponte Entre Rios

di Gabriele Nuti Il ponte Entre Rios che l’esercito brasiliano costruì dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, era quello tra l’Antifosso e il Collettore. Quindi, la targa apposta alcuni anni fa sulla spalletta del ponte d’Usciana, va spostata. Si legge in una nota inviata dal colonnello Rodrigo Coutinho Ferreira, addetto militare dell’ambasciata del Brasile in Italia, al Comune di Santa Maria a Monte, alla nostra redazione e allo storico Bernardo Vellone. Proprio grazie a una ricerca di Vellone, pubblicata su queste pagine, infatti, l’ambasciata brasiliana è venuta a conoscenza delle risultanze di quanto scoperto dallo storico ed ex sindaco di Santa Maria a Monte, e ha dato mandato al Dipartimento storico e culturale dell’esercito brasiliano "affinché provvedesse ad accurati studi al riguardo" sulla collocazione della targa a ricordo della costruzione del ponte tra i due rii da parte dell’esercito carioca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

