Tapis roulant ecco come si svolgerà il primo campionato del mondo

La speciale competizione virtuale Run X organizzata da Technogym e World Athletics si correrà sui 5 km. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tapis roulant, ecco come si svolgerà il primo campionato del mondo

News recenti che potrebbero piacerti

Technogym e World Athletics lanciano RUN X, il primo Campionato mondiale di corsa su tapis roulant. Scopri come partecipare e come funziona la sfida globale dei 5 km - facebook.com Vai su Facebook

Il campionato del mondo di corsa, sul tapis roulant: Technogym lancia Run X (con 100 mila dollari di montepremi) - Alessandri: «La partnership con World Athletics ci permette di coinvolgere sempre più persone nell’esercizio fisico» ... Da msn.com

RUN X, il primo campionato mondiale su tapis roulant - La gara che si svolgerà nel 2026 nasce dalla partnership tra Technogym e e World Athletics e punta a promuovere la pratica sportiva a tutte le età e latitudini ... Scrive ilsole24ore.com