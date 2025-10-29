TAP celebra 45 anni di collegamenti fra Roma e Lisbona

TAP Air Portugal ha celebrato oggi il 45° anniversario del collegamento Roma Fiumicino–Lisbona, una delle rotte storiche della compagnia che dal 1980 unisce Italia e. 🔗 Leggi su Wptravelblog.it © Wptravelblog.it - TAP celebra 45 anni di collegamenti fra Roma e Lisbona

Altri contenuti sullo stesso argomento

Venezia celebra 510 anni di eleganza, gusto e cultura con un progetto che unisce due storie d’eccellenza del suo patrimonio: il Gran Caffè Quadri dei fratelli Alajmo e la Manifattura Geminiano Cozzi. Due anniversari straordinari – 250 anni per lo storic Vai su Facebook

Tap Air Portugal e i primi 45 anni della Roma-Lisbona. Focus sull’A321neo Lr - Lisbona di Tap Air Portugal compie 45 anni e, per l'occasione, la compagnia portoghese ha portato a Fiumicino l'Airbus ... Scrive travelquotidiano.com