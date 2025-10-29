tanti no alle pale eoliche assemblee e interrogazioni per il progetto nelle crete

Un’interrogazione del gruppo Pd nel consiglio comunale del capoluogo, un’affollata assemblea a Monteroni d’Arbia, la presa di posizione di Cgil e Uil. Dopo le prime iniziative ad Asciano, il progetto per la realizzazione delle pale eoliche nel cuore delle Crete continua ad alimentare voci contrarie. A partire da Siena, dove il gruppo Pd ha presentato un’interrogazione urgente sulla "salvaguardia delle visuali della città sul paesaggio delle Crete senesi e progetto eolico nel Comune di Asciano". Ricordando i passaggi dell’operazione, il Pd sottolinea che "saranno inevitabili i riflessi sulle visuali da Palazzo pubblico e dalla città, sito Unesco, con potenziali danni all’immagine di Siena e del suo territorio; considerando altresì l’elevato rischio che il danno visivo a un territorio intatto, quale le Crete, possa allontanare visitatori e l’attenzione di organizzazioni di eventi sportivi internazionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

