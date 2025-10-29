Tanti no alle pale eoliche Assemblee e interrogazioni per il progetto nelle Crete
Un’interrogazione del gruppo Pd nel consiglio comunale del capoluogo, un’affollata assemblea a Monteroni d’Arbia, la presa di posizione di Cgil e Uil. Dopo le prime iniziative ad Asciano, il progetto per la realizzazione delle pale eoliche nel cuore delle Crete continua ad alimentare voci contrarie. A partire da Siena, dove il gruppo Pd ha presentato un’interrogazione urgente sulla "salvaguardia delle visuali della città sul paesaggio delle Crete senesi e progetto eolico nel Comune di Asciano". Ricordando i passaggi dell’operazione, il Pd sottolinea che "saranno inevitabili i riflessi sulle visuali da Palazzo pubblico e dalla città, sito Unesco, con potenziali danni all’immagine di Siena e del suo territorio; considerando altresì l’elevato rischio che il danno visivo a un territorio intatto, quale le Crete, possa allontanare visitatori e l’attenzione di organizzazioni di eventi sportivi internazionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Modena di domenica è piaciuto anche a tanti palermitani. Tanti tifosi rosanero infatti, dimostrando grande sportività, hanno riconosciuto sui... - facebook.com Vai su Facebook
Tanti "no" alle pale eoliche. Assemblee e interrogazioni per il progetto nelle Crete - Il Pd del capoluogo chiede al sindaco Fabio di proporre osservazioni formali. Lo riporta msn.com
Rinnovabili, i Comuni: “No al progetto per l’installazione di pale eoliche” - I Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Roccalbegna, in provincia di Grosseto, si oppongono al parco eolico ... Lo riporta grossetonotizie.com
Turisti attratti dalle pale eoliche? Io non ce li vedo, non so voi - Ora, ce li vediamo i turisti, soprattutto stranieri, venire in Italia per andare a visitare crinali punteggiati da enormi pale eoliche e relative strade di accesso, spesso all’interno di aree boscate? ilfattoquotidiano.it scrive