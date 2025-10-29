Tante possibilà in Hera e Italgas

Opportunità di lavoro in Toscana arrivano dalle grandi aziende dell’energia, come Hera e Italgas. Per quanto riguarda il gruppo Hera, sono attualmente 131 le posizioni aperte, diverse delle quali interessano anche la nostra regione. Per Herambiente, ad esempio, il gruppo assume a tempo indeterminato un operatore abilitato alla conduzione di generatore di vapore per l’impianto di Montale, in provincia di Pistoia. Sono richiesti diploma di indirizzo tecnico o termotecnico, esperienza in contesti simili, possesso del patentino di secondo grado per la conduzione di generatori di vapore e disponibilità a turni h24, sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tante possibilà in Hera e Italgas

